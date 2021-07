SPD-Ratsherr Bendick sieht Hochwasserschutz in Lingen gefährdet

Südlich der Lindenstraße, zwischen den Einmündungen der Straßen Am Fährdamm und Zwischen den Brücken, soll ein neues Baugebiet entstehen.

Matthias Becker

Lingen. Der Lingener SPD-Ratsherr Bernhard Bendick fordert dazu auf, den Hochwasserschutz in Lingen nicht aufzugeben. Den sieht er gefährdet und nennt Beispiele.

Bendick, der Mitglied im Ortsrat und im Stadtrat ist, verweist auf Pläne zur Deichverlegung an der Nordlohner Straße in Richtung Ems sowie auf die geplanten und an Schepsdorf angrenzenden Baugebiete „Zwischen den Brücken“ und