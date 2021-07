Rettungswesten in Lingen gestohlen: Dringender Appell an Täter

Für das Schlauchboot-Training sowie einen Wettkampf werden die Rettungswesten dringend benötigt.

Busse/Tauchsport-Gemeinschaft Lingen

Lingen. Unbekannte haben am Mittwoch in Lingen Rettungswesten gestohlen. Diese werden dringend benötigt - und können ohne Konsequenzen zurück gegeben werden.

Die Westen gehören den Jugendlichen der Schlauchboot-Gruppe der Tauchsport-Gemeinschaft Lingen. Sie waren am Mittwoch, 28. Juli 2021, zwischen 15 und 18 Uhr aus einem Carport an der Straße Am Waldstadion in Lingen-Darme gestohlen worden.&nb