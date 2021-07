Im Jahr 2014 ging das Schöpfwerk in Betrieb. Oberbürgermeister Dieter Krone freute sich über eine gelungene Demonstration: Der aufgestaute Mühlenbach entließ in diesen Sekunden die Wassermassen in Richtung Fluss.

Burkhard Müller

Lingen. Verheerende Folgen hatte der Starkregen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Wie geht die Stadt Lingen mit der Gefahr durch Hochwasser um?

An die Silvesternacht 1986/87 kann sich Georg Tieben noch sehr gut erinnern. Damals stiefelte der Fachbereichsleiter Tiefbau mit Oberstadtdirektor Karl-Heinz Vehring die Deichanlagen am Mühlenbach in Reuschberge entlang, immer in Sorge, das