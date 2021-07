Diebe brechen in Imbiss in Lingen ein

In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Imbiss an der B70 in Lingen eingebrochen.

David Ebener

Lingen. In der Nacht zu Donnerstag sind bislang unbekannte Täter in einen Imbiss an der B70 in Lingen eingebrochen. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie.

Wie die Polizei mitteilt, beschädigten die Einbrecher ein Fenster sowie eine Jalousie und gelangten so in die Räume. Vermutlich wurden sie durch die ausgelöste Alarmanlage gestört, woraufhin sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ob die Tät