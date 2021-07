Eine Dorf-App soll es künftig im Lingener Ortsteil Darme (Emsland) geben.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Was ist so los im Dorf, welche Termine der Vereine gibt es und wer bietet vielleicht eine Mitfahrgelegenheit in die Stadt an? Solche Fragen soll im Lingener Ortsteil Darme demnächst eine "Dorfapp" beantworten.

Einen entsprechenden Beschluss hat der Ortsrat gefasst. Alle Vereine und Verbände können so ihre Termine digital koordinieren und veröffentlichen. "Viele schauen gar nicht mehr so sehr auf die jeweilige Homepage", sagte Ortsbürgermeist