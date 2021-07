Senioren treffen sich zum Mittag im Alten Pastorat in Bawinkel

Pfarrer Heiner Mühlhäuser segnete die vergrößerte Küche und betete mit den Senioren in Bawinkel, bevor das Mittagessen im Alten Pastorenhaus serviert wurde.

Johannes Franke

Bawinkel. Seit drei Wochen treffen sich wieder bis zu 25 Personen zum Mittagstisch in Bawinkel. Am vergangenen Dienstag kamen sie früher in das alte Pfarrhaus. Denn Pfarrer Heiner Mühlhäuser weihte die renovierte Küche ein.

„Es ist kein neuer, riesiger Raum geworden. Aber er wurde um sechs Quadratmeter erweitert und optimal bestückt“, freut sich die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Irmgard Rensmann während ihrer Begrüßung. Die Hauptüberlegungen zum Umbau lagen in