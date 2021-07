Beim Aufräumen in dem von der Flutkatastrophe betroffenen Ort Heimerzheim helfen Mitarbeiter des Lingener Unternehmens Mainka Bau.

Mainka Bau

Lingen/Heimerzheim. Fünf Mitarbeiter des Lingener Unternehmens Mainka-Bau räumen seit vergangenem Donnerstag in Heimerzheim auf. Der Ort ist auch von der Flutkatastrophe betroffen.

Heimerzheim ist mit rund 6500 Einwohnern die größte Ortschaft in der Gemeinde Swisttal im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, etwa 35 km südlich von Köln. "Wir haben gesagt, dass wir in der Hochwasserregion helfen wollen und