Lingen. Der SPD-Ortsverein Lingen hat jetzt seine Kandidaten für den Ortsrat Darme benannt. Um einen Sitz in dem Gremium bewerben sich laut einer Mitteilung Georg Thole und Roland Müller.

Der 68-jährige Georg Thole ist Rentner, stammt gebürtig aus Schepsdorf und wohnt seit 2004 in Darme. Er kam über die Initiative „Seebrücke“ zur Politik und ist seit 2019 in der SPD Lingen im Vorstand als Beisitzer tätig. Sein Best