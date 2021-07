Hoher Schaden nach Einbruch in Kita in Lingen

Am vergangenen Wochenende wurde in eine Kita in Lingen an der Gymnasialstraße eingebrochen.

Symbolfoto: dpa/Nicolas Armer

Lingen. Mehrere Computer und Bargeld sind bei einem Einbruch in eine Kita in Lingen gestohlen worden. Durch einen Keller drangen die Täter in die Einrichtung.

Wie die Polizei mitteilt, brachen die bislang noch unbekannten Täter am vergangenen Wochenende in eine Kita an der Gymnasialstraße in Lingen ein. Sie verschafften sich durch den Keller Zugang zu den Räumen und durchsuchten diese. Die Täter