Wer steht wo auf den Plakaten zur Kommunalwahl in Lingen?

Vorgeschrieben ist die Reihenfolge der Wahlplakate auf den städtischen Tafeln. Wie hier auf der Grünanlage an der Kreuzung Georgstraße/Kaiserstraße, wo bislang nur oben die dritte und sechste und unten die achte Position beklebt ist.

Thomas Pertz

Lingen. Lingen rüstet sich zur Wahl. Noch nicht von allen Parteien, aber gleichwohl unübersehbar schauen Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten auf die Wahlbürger - mit Botschaften von unterschiedlicher Inhaltsschwere.

Die Parteien plakatieren über sich und ihre Botschaften an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet. Zusätzlich stellt die Verwaltung städtische Plakattafeln an insgesamt 13 Standorten zur Verfügung. Auf denen ist genau geregelt, in welcher Rei