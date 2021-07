Beim Diebstahl im Baumarkt erwischt: Lingener flüchten in Wald

Ermitteln konnte die Polizei zwei Ladendiebe in Lingen-Damaschke.

dpa

Lingen. Nicht weit kamen zwei Lingener, die am Samstag kurz nach 12 Uhr Beute in einem Baumarkt in Lingen-Damaschke machen wollten.

Als sie dabei erwischt wurden, wie sie gerade Gegenstände in einem Rucksack verstauen wollten, flohen sie aus dem Baumarkt an der Schillerstraße im Stadtteil Damaschke. Wie die Polizei am Sonntag auf Anfrage weiter mitteilte, rannten d