AWO in Lingen kündigt Einrichtung von Beratungsstelle an

Die AWO in Lingen will ihr Angebot erweitern.

Holger Hollemann/dpa

Lingen. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Lingen möchte das Spektrum ihrer Angebote erweitern. Das kündigte der Vorstand in einem Gespräch mit der Redaktion an.

Geplant sei die Einrichtung einer Beratungsstelle für Renten-, Rechts- und Sozialfragen, erklärten Vorsitzender Reinhold Hoffmann, seine Stellvertreterin Annegret Börger aus Herzlake und Stellvertreter Jens-Uwe Schütte aus Lingen an.Ei