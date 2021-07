Der Schriftzug "Arbeit macht frei" ist am Tor zum früheren Konzentrationslager Auschwitz I zu sehen. 15 Pfadfinder nutzen ihre erste Sommerferienwoche für einen Besuch in dem NS-Vernichtungslager.

dpa/Kay Nietfeld

Lingen / Auschwitz. Mit "Scheiß Juden" sind im September 2020 Pfadfinder auf dem Jüdischen Friedhof in Lingen beschimpft worden. Nun informieren sich die jungen Leute in der ersten Ferienwoche in Auschwitz über Verbrechen in der NS-Zeit.

Denn von dem Vorfall haben sich die jungen Leute trotz aller Betroffenheit nicht einschüchtern lassen. Wobei sie auf diese Erfahrung gerne verzichtet hätten. Antisemitische ParolenWas ist genau passiert? Drei Radfahrer fuhren an