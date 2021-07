Für ihre Fotoaufnahmen hat Mizgin Akan (links) sich ein kleines Fotostudio aufgebaut. Mitglieder aus dem TPZ-Team stehen in verschiedenen Kostümen als Protagonisten vor der Kamera.

Caroline Theiling

Lingen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Kultur beim TPZ in Lingen endet in diesen Tagen für Mizgin Akan, in dem sie viel erlebt und gelernt hat. Als sichtbares Zeichen hinterlässt sie einen immerwährenden Märchenkalender.

Die 20-jährige Mizgin Akan wollte nach dem Fachabitur eine Auszeit nehmen und sich währenddessen beruflich orientieren. In der Zeit wollte sie aber auch ein eigenes Projekt umsetzen. Deshalb entschied sie sich für ein Freiwilliges Soziales