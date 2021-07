Im Video: So sieht's im neuen Emslandmuseum in Lingen aus

Freut sich auf viele Museumsbesucher ab dem 1. August: Andreas Eiynck, Leiter des Emslandmuseums in Lingen, vor dem Erweiterungsbau an der Burgstraße/Ecke Pferdemarkt.

Thomas Pertz

Lingen. Der Erweiterungsbau des Emslandmuseums in Lingen ist fertig – und wie! Sichtlich beeindruckt waren die Gäste bei der Eröffnung an der Burgstraße, wo sie Museumsleiter Andreas Eiynck gratulierten – in doppelter Hinsicht.

Eiynck, der seit 1988 Leiter des Museums ist, feierte am Tag der Präsentation des Erweiterungsbaus gleichzeitig seinen 60. Geburtstag. 2,6 Millionen Euro haben die Stadt Lingen und der Landkreis Emsland in das Vorhaben investiert,