Arno Appel, Leiter der BP-Raffinerie Lingen, ist in den Vorstand der BP Europe SE berufen worden.

BP Lingen

Lingen. Der Aufsichtsrat der BP Europa SE hat Arno Appel mit sofortiger Wirkung als neues Mitglied in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Dies hat die BP-Raffinerie Lingen mitgeteilt.

Arno Appel (49) ist seit dem 1. Januar 2021 Leiter der Raffinerie in Lingen und folgt auf Bernhard Niemeyer-Pilgrim (56), der zu Beginn des Jahres eine neue Funktion am BP-Unternehmenssitz in London übernommen hat.Seit 23 Jahren bei BP