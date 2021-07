Konzerte, Comedy, Poetry Slam: Sechs Open Airs am Alten Schlachthof Lingen

Der Alte Schlachthof veranstaltet sechs Open Airs. Über den normalen Eingang geht es dafür auf den Hof der Paul-Gerhardt-Schule.

Stadt Lingen

Lingen. Endlich sind Konzerte, Poetry Slams und Comedy unter Auflagen wieder möglich. Kredenzt werden ab Ende Juli in Lingen gleich sechs Open Airs in der Reihe „Kultur Sommer am Alten Schlachthof“.

Vom 30. Juli bis zum 8. August bietet das Team um Johannes Fehren, wie bereits vereinzelt im vergangenen Jahr, Open-Air-Veranstaltungen aller Art auf dem an den Schlachthof angrenzenden Schulhof der Paul-Gerhard-Schule. Das Programm ist dab