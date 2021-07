Biontech für Kreuzimpfung: Weitere Corona-Impfaktion in Lingen

Nachdem die Nachfrage so hoch war, bietet der arbeitsmedizinische sicherheitstechnische Dienst Kreuz- und Zweitimpfungen mit Biontech in Lingen an.

Sebastian Willnow/dpa

Lingen. Nachdem die Nachfrage so hoch war, bietet der arbeitsmedizinische sicherheitstechnische Dienst Kreuz- und Zweitimpfungen mit Biontech bei einem weiteren Impftermin in Lingen an.

Bereits am 20. Juli 2021 hatte es einen Sonderimpftermin in den Abendstunden gegeben. Sie seien ein wenig überrannt worden, sagt Claus Böringschulte, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Er vermutet, dass dies daran liegt, dass viele