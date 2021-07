Am Wochenende hat es im Emsland eine Sonderimpfaktion gegen Corona für Kinder und Jugendliche gegeben.

Fabian Sommer/dpa

Meppen. Am Wochenende hat es im Emsland eine Sonderimpfaktion gegen Corona für Kinder und Jugendliche gegeben. Mit der Resonanz ist der Landkreis zufrieden.

Unter dem Motto "Erst impfen, dann die Ferien genießen" gibt es in Niedersachsen in diesen Tagen zahlreiche Impfaktionen, die sich gezielt an Jugendliche richten. Kindern und Jugendlichen, die Interesse an einer Impfung haben, soll damit di

