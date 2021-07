Mitarbeiter weinen an den Arbeitsplätzen bei Dralon in Lingen

Der Acrylfaserhersteller Dralon in Lingen schließt zum 31. Juli.

Foto: Roggendorf

Lingen. Eine eingeschworene Gemeinschaft bilden die "Draloner", die Belegschaft des Acrylfaserherstellers Dralon im Industriepark in Lingen. Dort fließen Tränen, denn Ende Juli ist Schluss.

"Da sitzt der eine oder andere an seinem Arbeitsplatz und weint", beschreibt Bezirkssekretär Frank Griesdorn von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE) in Ibbenbüren am Montag die Stimmung im Unternehmen. In der