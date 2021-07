Viele Jahre war das Fahrradgeschäft Reiter in Lingen ein erfolgreiches Unternehmen. Im Herbst zieht nun das Hamburger Unternehmen BOC mit einer Filiale in die Räume ein.

Reiter

Lingen. In das frühere Fahrradgeschäft Reiter an der Bernardstraße in Lingen kehrt wieder Leben ein: Nach umfassendem Umbau möchte die Bike & Outdoor Company (BOC) aus Hamburg im Herbst dort ihre 40. Filiale eröffnen.

Nach Angaben des Hamburger Unternehmens wird es ihre deutschlandweit 40. Niederlassung sein. Am neuen Standort in Lingen im Gewerbegebiet "Am Sender" will die Firma einen großen Schritt in Richtung Zukunft und Elektromobilität ge