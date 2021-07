Der Straßenkünstler Gregor Wosik malte ein 3-D-Bild in die Lingener Innenstadt.

Matthias Becker

Lingen. Der Pflastermaler Gregor Wosik bringt seit 20 Jahren Kunst sprichwörtlich auf die Straße. Seine 3-D-Illusionsmalerei beeindruckt Passanten auf der ganzen Welt. Auch in Lingen war der Künstler nun aktiv.

Gregor Wosik hat drei Tage lang in die Burgstraße/Ecke Am Markt in Lingen gemalt, um die Grenzen von Realität und Malerei verschwimmen zu lassen. Entstanden ist das 3D-Bild einer Rutsche, die den Betrachter mit in ein idyllisches Tal nimmt.