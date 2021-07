Aggressiver Einbrecher verletzt bei Festnahme Polizisten in Lingen

Ein Einbrecher wollte sich offenbar in Lingen nicht so gerne festnehmen lassen und hat am Sonntag einen Polizisten verletzt.

Martin Schutt/dpa

Seit längerer Zeit stand der 22-jährige Mann in Verdacht, zahlreiche Straftaten begangen zu haben. Darunter viele Einbrüche und sonstige Diebstähle. Erst am Freitag hatte er für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt, nachdem er sich an der