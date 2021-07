Einem Atemalkoholtest musste sich der Führer eines Sportbootes unterziehen.

Uli Deck/dpa

Lingen. Alkohol am Steuer ist nicht nur auf Autostraßen verboten, sondern auch auf dem Wasser. Diese Erfahrung musste am Samstag ein Mann aus Lingen machen, der mit seinem Sportboot unterwegs war.

Wie die Polizei in Lingen mitteilte, haben die Beamten am Samstagabend im Bereich Hanekenfähr einen betrunkenen Sportbootfahrer aus dem Verkehr gezogen. "Deutliche Ausfallerscheinungen"Der Mann war Zeugen aufgefallen, weil er am Steuer