Einsatz der Feuerwehr: Mit Batterien beladener Lkw fängt in Lingen Feuer

Ein mit Batterien beladener Lkw ist am frühen Sonntagmorgen auf einem Firmengelände an der Schillerstraße in Lingen in Brand geraten. Die Batterien befanden sich in einem Container. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Hermann Bojer

Lingen. Zu einem Brandeinsatz auf einem Firmengelände an der Schillerstraße in Lingen ist am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr Lingen ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Passant die Rauchsäule gesehen und die Feuerwehr um 5.13 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges stand dort die Ladefläche eines mit Batterien beladenen Lastwagens aus bislang unbekannter Ur