Bei dem Feierabend-Impftermin im Haus des Handwerks wird der Impfstoff von Biontec verwendet.

Javier Torres/afp

Lingen. Kreuz- und Zweitimpfungen mit Biontech bietet der arbeitsmedizinische sicherheitstechnische Dienst am Dienstag im Haus des Handwerks in Lingen bei einem abendlichen Impftermin an.

Bei diesem Feierabend-Impftermin am Dienstag, 20. Juli, zwischen 16 und 20 Uhr, wird der Impfstoff Biontec für Kreuz- und Zweitimpfungen verwendet. Voraussetzung für eine Impfung ist ein Abstand von mindestens vier Wochen zur Erst