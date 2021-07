Stadt verschweigt die größten Energieverbraucher in Lingen

Hunderte Schüler protestierten im September 2019 unter dem Mottto "Fridays for Future" in Lingen für mehr Klimaschutz. Die Stadt möchte für ihren Bereich dazu jetzt ein Konzept entwickeln.

Lars Schröer

Lingen. Seit Oktober 2020 ist Sebastian Siemen Klimaschutzmanager der Stadt Lingen. Seine Aufgabe: die Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes. Den Stand der Dinge stellte er im Umweltausschuss vor – aber nicht vollständig.

Demnach befindet sich das Projekt momentan in der Vorbereitungsphase. In dieser werden unter anderem Daten aus den verschiedenen Bereichen gesammelt. Dazu zählt auch der Energieverbrauch in der Stadt nach Energieträgern und S