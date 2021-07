Können dank eines zuverlässigen Spenders jetzt mehr Tierhalter mit Futter versorgen: Nina Penné (links) und Tanja Wohkittel.

Christiane Adam

Lingen. Mensch mit Tier – wir helfen dir, so heißt ein Tierschutzverein, der sich vor etwa zwei Jahren in Lingen gegründet hat: Tierbesitzer, die in finanzielle Schieflage geraten sind, werden mit Futter unterstützt.

Die Ausgabe von Futter für finanziell Schwache ist jetzt auf feste Pfoten gestellt, wie die Vereinsgründerinnen Tanja Wohkittel und Nina Penné bekanntgeben. Nina Penné freut sich:„Wir haben schon von Anfang an Futter an einige wenige