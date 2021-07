IT-Zentrum in Lingen soll Ort für digitale Innovationen im Emsland werden

Unterstützen soll das "Digital Innovation Hub Emsland" im IT-Zentrum in Lingen bald Unternehmen in der Region.

Mike Röser

Lingen. Wie funktioniert Cloud-Computing? Was ist Blockchain? Und wie können diese Technologien in Unternehmen eingesetzt werden? Antworten soll der "Digital Innovation Hub Emsland" geben, der im IT-Zentrum in Lingen entsteht.

Was soll ein "Digital Innovation Hub" bewirken? Es gehe darum, eine Drehscheibe im Bereich der digitalen Revolution zu entwickeln, erklärte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. Kleine und mittelständische Unternehmen solle