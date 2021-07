Kita-Kirche St. Michael in Lingen wächst: Kinder ziehen im September ein

Noch ist die ehemalige Kirche St. Michael in Reuschberge eine Baustelle. Ab Herbst sollen hier Kita- und Krippengruppen untergebracht werden.

Caroline Theiling

Lingen. Noch gehen die Handwerker in der ehemaligen Kirche St. Michael in Lingen ein und aus. Doch die Arbeiten kommen in der Endphase und nach den Sommerferien dürfen die Kinder nach und nach ihr neues Domizil beziehen.

An vielen Stellen wurden und werden Kitas und Krippen in der Stadt gebaut, erweitert und saniert, um den stetig steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder zu decken. Einen besonderen Status nimmt hier die ehemalige Kirche St. Mi