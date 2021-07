Oberbürgermeister deutet Ansiedlung von Kaufhaus Müller in Lingen an

Ziert bald der Schriftzug Müller das Gebäude Lookenstraße 17 in Lingen?

Lingen. Zieht die Drogerie Müller in die derzeitige Sinn-Filiale in der Lookenstraße in Lingen? Das Gebäude gehört dem Unternehmen schon. Eine Aussage von Oberbürgermeister Dieter Krone ist nun sehr eindeutig.

Bereits im Jahr 2019 hatte die Müller Holding das Gebäude Lookenstraße 17 gekauft. Zu diesem Zeitpunkt war dort noch das Modehaus Mensing mit einem "langfristigen Mietvertrag" beheimatet. Die Sinn-Gruppe übernahm Mensing und damit