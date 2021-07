Ohne Termin: Bis 16 Uhr gibt's noch Johnson & Johnson in Lingen

Schnell war der Piks gesetzt: Lukas Klose aus Haselünne wird von der medizinischen Fachangestellten Silvia Reiter geimpft.

Ludger Jungeblut

Lingen. Johnson & Johnson ohne Termin: Rund 50 Bürger haben sich am Donnerstagvormittag im Haus des Handwerks an der Beckstraße 21 in Lingen gegen Corona impfen lassen. Bis 16 Uhr ist das noch möglich.

Die Aktion begann um 9 Uhr. Die ersten Impfwilligen wurden aber schon vorher in die Räume gebeten. Claus Böringschulte, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, rechnet damit, dass bis zum Ende der Aktion rund 100 Bürger von der Vera