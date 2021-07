Ohne Termin: Mehr als 70 Bürger erhielten Johnson & Johnson in Lingen

Schnell war der Piks gesetzt: Lukas Klose aus Haselünne wird von der medizinischen Fachangestellten Silvia Reiter geimpft.

Ludger Jungeblut

Lingen. Johnson & Johnson ohne Termin: Mehr als 70 Bürger haben sich am Donnerstag im Haus des Handwerks an der Beckstraße 21 in Lingen gegen Corona impfen lassen.

Die Aktion begann um 9 Uhr. Die ersten Impfwilligen wurden aber schon vorher in die Räume gebeten. Claus Böringschulte, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, rechnete am Morgen damit, dass bis zum Ende der Aktion rund 100 Bürger v