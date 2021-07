Für Kinder in Not: Lingener Lions und Georgianum geben Adventskalender heraus

Das Motiv "Weihnachtsmann" kam bei der Jury so gut an, dass Merit Jaske, Klasse 10 e, mit ihrem Bild den ersten Preis erreichte.

Johannes Franke

Lingen (Ems). Kindern und Familien in Not unterstützt der Lions Club Lingen Machurius schon lange. In diesem Jahr geht der Club einen neuen Weg. Erstmals gibt es einen Adventskalender – die Bilder dafür malten Schüler des Georgianums.

Seit 16 Jahren kämpft der kleine Kimba für die Kinder. Das Kinderhilfsprojekt des Lions Club Lingen Machurius setzt sich für in Not geratene Kinder und deren Familien schnell und unbürokratisch ein. Somit konnte in mehr als 2000 Fällen