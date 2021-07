Eine Reihe von "Kopfstudien" des Emsbürener Künstlers Peter Leuschner ergänzt das kreative Angebot der Online-Händlerinnen in der Verkaufsfläche im Lookentor.

Caroline Theiling

Lingen. „Konzeptlos“ heißt eine neue vom Lookentor selbst betriebene Pop-Up Shopfläche in der Lingener Einkaufsmall. Hier treffen kreative Händlerinnen mit Kunst zusammen.

Bei der offiziellen Eröffnung stellte Christin Barreira, Leiterin der Marketing-Abteilung des Lookentors in Lingen sowie der Emsgalerie in Rheine, die Idee hinter dem Shop mit seiner ungewöhnlichen Kombination an Sortimenten sowie