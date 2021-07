Corona-Quarantäne: Abiturienten aus der Grafschaft sitzen in Spanien fest

Beim Versuch der Rückkehr nach der Abifahrt sind junge Menschen aus der Grafschaft positiv auf Corona getestet worden.

Frank Rumpenhorst/dpa

Nordhorn. Unglückliches Ende einer Abifahrt: Sechs junge Menschen aus der Grafschaft Bentheim sind derzeit in Quarantäne in der spanischen Stadt Lloret de Mar.

Sie waren Teil einer 27-köpfigen Reisegruppe, bestätigt der Landkreis Grafschaft Bentheim auf Anfrage. Alle übrigen Reisenden befänden sich wieder in Deutschland.Abi in Partyhochburg feiernNach Informationen der Redaktion handelt es sich be