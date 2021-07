Auch Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren werden mittlerweile auf eigenen Wunsch – beziehungsweise den Wunsch ihrer Eltern – gegen Covid-19 geimpft.

imago-images

Lingen. Kinder und Jugendliche im Emsland bekommen eine zusätzliche Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Einzelheiten über den Termin, Impfstoff und den Ablauf der Aktion teilte der Landkreis am Dienstag mit.

In den Impfzentren in Lingen und Papenburg sollen am Samstag, 17. Juli, in einer gesonderten Impflinie Kinder und Jugendliche ihre Erstimpfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erhalten. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, ist eine Anm