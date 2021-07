Auch Teile des Lingener Rathausdaches sind begrünt. In Zukunft sollen Dachbegrünungen in der Stadt gefördert werden, jedoch keine reinen Rasenflächen.

Wilfried Roggendorf

Lingen. Dachbegrünungen verbessern das Stadtklima, bieten Lebensräume für Pflanzen und Tiere und tragen so zur Artenvielfalt bei. Wer in Lingen sein Dach so herrichtet, darf in Zukunft mit einer städtischen Förderung rechnen.

Eine entsprechende Förderrichtlinie hat der Umweltausschuss jetzt beschlossen. Demnach werden unter gewissen Voraussetzungen bis zu 2500 Euro je Maßnahme bezahlt. Gefördert werden bis zu 25 Prozent der Kosten einer Anlag