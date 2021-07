Hohe Impfquote und neue Pflegeleitung in Lingener Hedon-Klinik

Die Hedon-Klinik in Lingen sieht sich in der Corona-Pandemie gut gerüstet.

Thomas Pertz

Lingen. Holger Kammann, Kaufmännischer Direktor der Hedon-Klinik in Lingen, sieht die Reha-Einrichtung auch vor dem Hintergrund leicht ansteigender Infektionszahlen gut gerüstet. Zwei Gründe führt er dazu an.

Schwere Wochen in der Pandemie hatte die Hedon-Klinik insbesondere im Februar und März 2021 erlebt, weil es in der Einrichtung große Corona-Ausbrüche gab. Ein Besuchsverbot war eine Folge.Der Besuch in der Einrichtung ist bereits