Mit dem Werkzeugkoffer unterwegs im "Bulli". So sahen die letzten Arbeitsjahre von Paul Burrichter aus, bevor er nach 56 Arbeitsjahren in Rente ging.

Caroline Theiling

Lingen. Paul Burrichter aus Lengerich war 56 Jahre in der selben Firma tätig und geht nun in Rente. Während seines Berufslebens hat er vier Generationen von Chefs erlebt und auch so manches Abenteuer.

Die Zahl vier spielt in dem Arbeitsleben von Paul Burrichter eine wichtige Rolle. Vier Mal hat sein Arbeitsgeber den Namen gewechselt. Aus der ehemals Bergmann und Langer KG wurde die Bergmann und Langer GmbH &Co KG, dann die Langer Imm