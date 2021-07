Sonderimpftermin am 15. Juli mit Johnson & Johnson in Lingen

Der Vorteil des Impfstoffs von Johnson & Johnson ist, dass sich der Impfschutz bereits nach einer Impfung aufbaut.

dpa/Bernd Weissbrod

Lingen. Bis zu 200 Personen können sich in Lingen am 15. Juli im Haus des Handwerks in Lingen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson gegen Corona impfen lassen.

Den Sonderimpftermin bietet der Arbeitsmedizinische/Sicherheitstechnische Dienst (AMSD) am Donnerstag, 15. Juli, zwischen 9 und 16 Uhr im Haus des Handwerks an der Beckstraße 21 in Lingen an. Zur Verfügung stehen an diesem Tag lau