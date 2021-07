Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela De Ridder aus Schüttorf kämpft um einen erneuten Einzug in den Bundestag.

Büro De Ridder

Lingen. Daniela De Ridder, Bundestagsabgeordnete aus Schüttorf für den Wahlkreis Mittelems, ist zur Vizepräsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OSZE gewählt worden. Wird es nur ein kurzes Gastspiel?

OSZE steht für Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Wahlen fanden anlässlich der Sommerkonferenz der Parlamentarierversammlung in dieser Woche in Wien statt. Die Emsländerin De Ridder ist auch stellvertret