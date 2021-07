Durch riskante Überholmanöver hat ein schwarzer Audi A3 am Dienstag auf der B 213 mehre entgegenkommende Autos gefährdet. Die Polizei sucht Zeugen.

imago/Jochen Tack

Lingen. Durch riskante Überholmanöver hat am Dienstag auf der B213 in Richtung Lingen ein schwarzer Audi A 3 mehrere entgegenkommende Fahrzeuge erheblich gefährdet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Dienstag auf der B213 aus Haselünne kommend in Richtung Lingen zu mehreren Gefährdungen im Straßenverkehr. Ein Zeuge meldete, dass gegen 16.45 Uhr ein schwarzer Audi A3 mit niederländischem Ke