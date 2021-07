Gaspreis steigt: So viel mehr zahlen Kunden der Stadtwerke Lingen

Zum 1. September erhöhen die Stadtwerke Lingen den Gaspreis.

Patrick Pleul/dpa

Lingen. Die Stadtwerke Lingen erhöhen zum 1. September die Gaspreise. Was an monatlichen Mehrkosten auf die Kunden zukommt, erläuterte die Geschäftsführung am Donnerstag.

Auswirkungen: Für eine drei- bis vierköpfige Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von 20.000 kWh im Jahr bedeutet dies für die Zeit von September bis Dezember monatliche Mehrkosten von rund 13 Euro. Während der Grundpreis weiterh