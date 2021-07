Wieder Katalysator in Lingen gestohlen

Die Polizei meldet einen weiteren Katalysator-Diebstahl in Lingen (Symbolbild).

Friso Gentsch/dpa

Lingen. Entwickelt sich das zu einer Serie? In Lingen ist erneut ein Katalysator gestohlen worden.

In der Nacht zum vergangenen Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter den Katalysator von einem Opel, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto war nach Angaben der Beamten zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Herrenkamp