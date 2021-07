Die Baustelle der Friedensschule in Lingen macht Fortschritte

Im Februar 2022 soll die Baumaßnahme an der Friedensschule in Lingen abgeschlossen sein.

Thomas Pertz

Lingen. Es geht voran an der Baustelle der Friedensschule. "Jetzt sieht man, dass sich etwas tut", meinte Schuldezernentin Monika Schwegmann zu den Baufortschritten am städtischen Schulzentrum in Lingen.

Nicht nur der große Kran an der Kiesbergstraße ist weithin sichtbar. Auch das neue Multifunktionsgebäude wächst allmählich in die Höhe. Eine Aula mit Mensa entsteht hier und außerdem im rückwärtigen Teil des Schulgeländes durch de