Die Schaltung der Ampel an der Auffahrt von der B214 auf die Lingener Umgehung war Ursache für längere Staus. Jetzt wurde diese Schaltung geändert.

Thomas Pertz

Lingen. Viele Autofahrer haben sich in den vergangenen Tagen über teils lange Staus auf der B214 (Frerener Straße) in Lingen geärgert. Als Ursache in Verdacht geriet schnell die Ampelschaltung an der Umgehungsauffahrt.

Dass diese tatsächlich die Staus und den zähfließenden Verkehr verursachte, hat jetzt Stephanie Merschel bestätigt. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Geschäftsbereichs Lingen der niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Ve