Nach der Waldgrenze zeigt der Mont Ventoux sein wahres Gesicht: Radsportler wie Uli Brinker sind dann Wind, Regen und Sonne ungeschützt ausgesetzt. Und das bei zumeist heftigen Steigungen.

Lingen . Die elfte Etappe der Tour de France hat es in sich: Zweimal müssen die Radprofis am 7. Juli den legendären Mont Ventoux bezwingen. Den 1909-Meter-Berg ist Uli Brinker 2012 bereits hochgefahren - drei Mal an einem Tag.

Der Mont Ventoux ist ein Riese in der Provence. Nicht nur wegen seiner Höhe und seinen bis zu 13,9 Prozent steilen Anstiegen ist er bei Radsportlern gefürchtet. Sondern auch, weil die Radprofis auf seiner kahlen Kuppe Wind, Sonne oder Regen