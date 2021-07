Alle 74 Wohnungen am Brockhauser Weg sind vermietet. Gebaut hat sie die Wohnungsbaugenossenschaft Lingener Wohnbau.

Thomas Pertz

Lingen. Bezahlbaren Wohnraum in der Stadt schaffen will die Lingener Wohnbau (LWB). Die kommunale Genossenschaft hat am Brockhauser Weg sichtbare Erfolge vorzuweisen, das nächste Projekt folgt wenige 100 Meter entfernt.

Einzelheiten erläuterten Stadtkämmerin Monika Schwegmann und Baudezernent Lothar Schreinemacher im Gespräch mit der Redaktion. Die beiden bilden die Vorstände der LWB. Die Genossenschaft war Ende 2017 an den Start gegangen.Zu den