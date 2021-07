24.000 Euro in Plastiktüte: Mutmaßlicher Geldschmuggler erwischt

Die Bundespolizei stellte 200-, 50- und 20-Euro-Scheine sicher.

Bundespolizei

Bad Bentheim. Die Bundespolizei hat in einem Reisebus aus den Niederlanden auf der A30 einen mutmaßlichen Bargeldschmuggler erwischt. Der 37-Jährige hatte 24.000 Euro in einer Plastiktüte dabei. Zudem wurde er per Haftbefehl gesucht.

Der Mann war in der Nacht zum Montag im Gewerbepark Bad Bentheim-Gildehaus an der deutsch-niederländischen Grenze kontrolliert worden. Die Beamten werten das Ergebnis ihrer Überprüfung als einen Fahndungserfolg gegen den internationalen Bar